Збірна Фінляндії оголосила склад на матч проти України

Головний тренер збірної Фінляндії Ханс Баку викликав 23 гравців на матч відбірного турніру до чемпіонату світу 2018 року проти України. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Фінляндії.

У заявці відсутній один з лідерів команди Роман Єременко з московського ЦСКА. Екс-півзахисника київського "Динамо" УЄФА в жовтні відсторонив від футболу у зв'язку з підозрами у вживанні допінгу.

Разом з тим, інші провідні гравці команди - форвард данського "Брондбю" Теему Пуккі і півзахисник італійського "К'єво" Перпарім Хетемай - мають приїхати в Україну.

Склад Фінляндії на матч з Україною виглядає так:

Воротарі: Лукас Градецкі (Айнтрахт Франкфурт-на-Майні, Німеччина), Ніки Мяєнпя (Брайтон, Англія), Йессе Йоронен ("Фулхем", Англія);

Захисники: Карі Арківуо (Хакен, Швеція), Янне Саксела (РоПС), Паулюс Араюурі (Лех, Польща), Юхані Ояла (СВК), Саул Вайсанен (АІК, Швеція), Томас Лам (Ноттінгем Форест, Англія), Альбін Гранлунд (Марієхамн), Юка Райтала (Согндал, Норвегія), Юна Тойвіо (Мольде, Норвегія);

Півзахисники: Маркус Хальсті (Мідтьюлланн, Данія), Перпарім Хетемай (К'єво, Італія), Александер Рінг (Кайзерслаутерн, Німеччина), Робін Лод (Панатінаїкос, Греція), Йоні Кауко (Рандерс, Данія), Сакари Маттіла (Сендерюске, Данія), Расмус Шуллер (Хакка, Швеція);

Форварди: Теему Пуккі (Брондбю, Данія), Сімон Скрабб (Эфле, Швеція), Руупе Ріскі (СВК), Еро Маркканен (АІК, Швеція).

Матч відбіркового турніру ЧС-2018 Україна — Фінляндія відбудеться 12 листопада в Одесі на стадіоні "Чорноморець".