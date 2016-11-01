Найкращий бомбардир в історії чемпіонатів світу з футболу завершив кар'єру

Знаменитий екс-форвард збірної Німеччини Мирослав Клозе оголосив про завершення кар'єри футболіста, повідомляє офіційний сайт Німецького футбольного союзу (DFB).

Тепер 38-річний Клозе буде стажуватися у збірної Німеччини. Він буде перебувати в тренерському штабі команди під час найближчих матчів відбіркового турніру ЧС-2018 проти Сан-Марино та Італії, а також на Кубку Конфедерацій, який пройде в березні 2017 року в Росії.

Читайте такожЗбірна Німеччини продовжила контракт зі своїм тренером до 2020 рокуОчікується, що влітку Клозе повноцінно увійде в тренерський штаб Йоахіма Льова в якості одного з асистентів.

Нагадаємо, Мирослав Клозе є найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу з футболу. На рахунку німця 16 голів, які були забиті на чотирьох турнірах - 2002-го, 2006-го, 2010-го і 2014-го року.

На клубному рівні Клозе виступав за німецькі "Кайзерслаутерн", "Вердер", "Баварію" та італійський "Лаціо". Він по два рази вигравав чемпіонат і кубок Німеччини та один раз - кубок Італії.