На матчі ЛЧ "Бенфіка" - "Динамо" очікується аншлаг

За день до матчу «Бенфіка» - «Динамо» за попередньою інформацією було реалізовано 90% квитків із 65-ти тисяч місць на трибунах стадіону, повідомляє прес-служба ФК "Динамо" (Київ).

Не залишиться без підтримки і «Динамо» - на матчі буде кілька сотень наших уболівальників, як з України, так і представників місцевої діаспори. До речі, ціна квитків у звичайні сектора становить від 35 до 75 євро, квитки для вболівальників «Динамо» в гостьовий сектор реалізовувалися за 20 євро.

Матч 4-го туру Ліги чемпіонів на «Ештадіу да Луш» розпочнеться о 21:45 за київським часом (19:45 за місцевим часом).