Шевченко викликав сімох легіонерів на матчі збірної проти Фінляндії та Сербії

Першими запрошення на черговий збір національної команди отримали українці, котрі виступають за кордоном - такою є вимога регламенту змагань, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Виклики вже отримали Денис Бойко («Малага», Іспанія), Артем Федецький («Дармштадт», Німеччина), Євген Шахов (ПАОК, Греція), Євген Коноплянка («Шальке 04», Німеччина), Олександр Зінченко («ПСВ», Нідерланди), Роман Зозуля («Бетис» Іспанія) та Артем Кравець («Гранада», Іспанія).

Таким чином, головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав на відбірний матч чемпіонату світу проти збірної Фінляндії (12 листопада в Одесі) та товариський – з командою Сербії (15 листопада у Харкові) тих же сімох «легіонерів», що й на попередній збір.

Повний список гравців, викликаних на збір, очікується наприкінці тижня.