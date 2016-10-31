Ребров: В останніх іграх "Динамо" показало, що може грати в командний футбол

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров перед матчем Ліги чемпіонів проти "Бенфіки" зробив кілька компліментів молодим гравцям своєї команди за їх виступи в останніх матчах. Слова наставника наводить Sport Arena.

"Напевно, хлопці в останніх іграх заслужили перемоги своїм бажанням. Для мене не грає ролі їх досвід і вік. Якщо він перевершує конкурентів на позиції, то він грає. У молодих з'явився шанс, вони ним скористалися. Напевно, своїм бажанням на іграх і тренуваннях вони надихають всю команду. Зараз видно, що всі заграли інакше", — заявив Ребров.

Читайте такожРебров перевірить молодь "Динамо" в кубковому матчі з "Зорею"При цьому він підкреслив, що в матчі проти "Бенфіки" хотів би бачити атакуючий футбол у виконанні своєї команди.

"Це не Кубок України, тут зібрані всі найкращі команди Європи. Важливо сконцентруватися на кожному компоненті гри, зрозуміти, що і ми повинні показувати гру, а не тільки оборонятися. В останніх двох іграх хлопці довели, що можуть показувати командний футбол", - вважає тренер.

Ребров раніше кілька разів висловлював невдоволення мотивацією команди, однак зараз пов'язує прогрес "Динамо" саме з психологією.

"Думаю, в першу чергу гра в останніх матчах змінилася через психологічний аспект. У грі з "Карпатами" ми пробігли в сумі 122 км порівняно з 107 км проти "Бенфіки".

"Тепер усі побачили, що ми не можемо обігравати команди, просто володіючи м'ячем. Потрібно грати інтенсивно. Щоб обігравати будь-яку команду, потрібно докладати максимум зусиль", - додав Ребров.

Нагадаємо, минулого тижня "Динамо" перемогло в овертаймі матчу Кубка України луганську "Зорю" з рахунком 5:2, а потім розгромило львівські "Карпати" у поєдинку чемпіонату України 4:1.

Матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Бенфіка" - "Динамо" відбудеться завтра, 1 листопада, в Лісабоні. Початок матчу - о 21:45.