Ребров: У Лізі чемпіонів "Динамо" ставить за мету вихід з групи

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров ставить перед своєю командою завдання вийти з групи Ліги чемпіонів (ЛЧ) в плей-офф турніру. Про це він сказав на прес-конференції перед виїзним матчем з "Бенфікою", повідомляє Sport Arena.

"Кожній команді, незалежно від позиції в групі, потрібно виходити і грати на перемогу. Нам це потрібно зараз особливо. Ми налаштовуємо на це хлопців. Потрібно враховувати, проти кого ми граємо, і виходячи з цього вибудовувати план на гру".

Читайте такожТренер "Бенфіки": "Динамо" обов'язково створить нам проблеми"Кожна команда в ЛЧ ставить найвищі цілі. Ми зараз ставимо мету вийти з групи. Завтра може статися будь-який результат, але важливо віддати всі сили, щоб і у мене, і у гравців після матчу не було бажання собі дорікнути. Ми звертаємо увагу на те, що "Бенфіка" на виїзді не змогла переграти нас в інтенсивності, в бажанні. Головне не допустити цього завтра", - заявив Ребров.

Нагадаємо, за підсумками трьох турів "Динамо" набрало одне очко і посідає останнє місце в своїй групі. У разі поразки від "Бенфіки" київська команда може втратити всі шанси вийти в плей-офф ЛЧ.

Матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Бенфіка" - "Динамо" відбудеться завтра, 1 листопада, в Лісабоні. Початок матчу - о 21:45.