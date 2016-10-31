Тренер "Бенфіки": "Динамо" обов'язково створить нам проблеми

Головний тренер лісабонської "Бенфіки" Руї Віторія вважає, що в завтрашньому матчі Ліги чемпіонів київське "Динамо" може створити проблеми його команді. Про це він заявив на передматчевій прес-конференції, повідомляє офіційний сайт "Бенфіки".

Читайте такожРебров взяв на матч "Динамо" проти "Бенфіки" 21 футболіста"Я очікую жорсткої гри. Перемога на виїзді дала нам три очки, але не більше того. Помилково вважати, що якщо ми виграли в Києві, то обов'язково виграємо і в Лісабоні", — сказав Віторія.

"Динамо" обов'язково створить нам проблеми, а ми повинні знати, як з ними впоратися. Ми маємо бути сконцентрованими і цілеспрямованими", - додав тренер.

Нагадаємо, матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Бенфіка" — "Динамо" відбудеться в Лісабоні завтра, 1 листопада.