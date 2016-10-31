Ребров взяв на матч "Динамо" проти "Бенфіки" 21 футболіста

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров взяв в Лісабон на матч Ліги чемпіонів проти "Бенфіки" 21 футболіста. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Серед гравців знайшлося місце захиснику Євгена Хачеріді, який відновлюється після травми. Разом з тим, інших травмованих Андрія Ярмоленка, Дениса Гармаша та Даніло Сілви у складі "Динамо" немає.

Також у заявку на матч можуть потрапити відразу п'ять молодих гравців. Крім Віктора Циганкова, який вже став твердим гравцем ротації "Динамо", це Олександр Тимчик, Зураб Очігава, Павло Оріховський та Артем Бесєдін.

Разом з тим, форвард Олександр Гладкий до складу команди не увійшов.

Повний список футболістів, які вирушили з командою в Лісабон:

Воротарі - Олександр Шовковський, Артур Рудько, Максим Коваль;

Захисники - Євген Хачеріді, Домагой Віда, Віторіну Антунєш, Микола Морозюк, Євген Макаренко, Олександр Тимчик, Зураб Очігава;

Півзахисники - Сергій Рибалка, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Микита Корзун, Віктор Циганков, Олег Гусєв, Дерліс Гонсалес, Павло Оріховський, Артем Громов;

Форварди - Жуніор Мораєс, Артем Бесєдін.

У заявку на гру можуть потрапити лише 18 футболістів.

Матч 4-го раунду Ліги чемпіонів "Бенфіка" - "Динамо" відбудеться на стадіоні "Ештадіу да Луш" в Лісабоні завтра, 1 листопада. Початок гри - о 21:45.