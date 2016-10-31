Збірна Німеччини продовжила контракт зі своїм тренером до 2020 року

Керівництво Німецького футбольного союзу (DFB) прийняло рішення подовжити контракт з головним тренером збірної Німеччини Йоахімом Льовом до 2020 року, повідомляє офіційний сайт DFB.

Таким чином, 56-річний Лев буде готувати національну команду до Євро-2020 незалежно від того, який Німеччина покаже результат на чемпіонаті світу 2018 року.

Читайте такожНойєр став капітаном збірної Німеччини з футболу Нагадаємо, Йоахім Лев очолює збірну Німеччини з 2006 року. За цей час його команда стала чемпіоном світу 2014 року, віце-чемпіоном Європи 2008 року і бронзовим призером ЧС-2010.

На Євро-2016, який відбувся влітку у Франції, збірна Німеччини вилетіла в півфіналі, програвши 0:2 господарям турніру.