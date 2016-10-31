Київське "Динамо" втратило захисника Даніло Сілву приблизно на півроку
Бразильський захисник чемпіонів України отримав травму коліна.
Основний захисник київського "Динамо" Даніло Сілва не вийде на поле протягом найближчих шести місяців. Про це в інтерв'ю програмі "ПроФутбол" повідомив головний тренер команди Сергій Ребров.
"Данило Сілва випав, можливо, навіть на півроку", — сказав Ребров.
Читайте такожУПЛ. Київське "Динамо" не змогло обіграти на виїзді "Олександрію"Даніло Сілва отримав травму коліна в матчі з донецьким "Шахтарем", коли зіткнувся з капітаном "гірників" Даріо Срною. Бразилець не з'являвся на полі місяць і повернувся в стрій на початку жовтня.
23 жовтня у матчі проти "Олександрії" він отримав рецидив травми, і знову змушений був залишити поле. Через кілька днів Сілва переніс операцію в Барселоні.
Коментуючи ситуацію з травмованими гравцями, Ребров висловив надію, що півзахисники Андрій Ярмоленко і Денис Гармаш якомога швидше відновляться після ушкоджень.