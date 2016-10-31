Київське "Динамо" втратило захисника Даніло Сілву приблизно на півроку

Основний захисник київського "Динамо" Даніло Сілва не вийде на поле протягом найближчих шести місяців. Про це в інтерв'ю програмі "ПроФутбол" повідомив головний тренер команди Сергій Ребров.

"Данило Сілва випав, можливо, навіть на півроку", — сказав Ребров.

Читайте такожУПЛ. Київське "Динамо" не змогло обіграти на виїзді "Олександрію"Даніло Сілва отримав травму коліна в матчі з донецьким "Шахтарем", коли зіткнувся з капітаном "гірників" Даріо Срною. Бразилець не з'являвся на полі місяць і повернувся в стрій на початку жовтня.

23 жовтня у матчі проти "Олександрії" він отримав рецидив травми, і знову змушений був залишити поле. Через кілька днів Сілва переніс операцію в Барселоні.

Коментуючи ситуацію з травмованими гравцями, Ребров висловив надію, що півзахисники Андрій Ярмоленко і Денис Гармаш якомога швидше відновляться після ушкоджень.