Форвард "Олександрії" забив найшвидший гол в історії чемпіонатів України (відео)

Форвард ФК "Олександрія" Роман Яремчук в матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги проти полтавської "Ворскли" забив найшвидший гол в історії чемпіонату України на рівні вищих дивізіонів.

Для того, щоб забити гол, футболісту знадобилося менше 8 секунд. Він відібрав м'яч у захисника "Ворскли" Олександра Дитятьєва, обіграв воротаря Дмитра Непогодова та відправив м'яч у сітку воріт.

Читайте такожУПЛ. Полтавська "Ворскла" у доданий час врятувала гру з "Олександрією"Раніше автором найшвидшого гола чемпіонату був Олександр Косирін, який у 2005 році грав за "Чорноморець" і забив гол харківському "Металісту" на 9-й секунді.

Зазначимо, що 20-річний Роман Яремчук виступає в "Олександрії" на правах оренди з 2016 року, а права на нього належать київському "Динамо".