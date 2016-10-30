УПЛ. "Дніпро" та "Сталь" переможця не виявили

Кам'янська "Сталь" і "Дніпро" завершили внічию матч 13-го туру чемпіонату української Прем'єр-ліги. Результат гри - 1:1.

Обидва голи були забиті у другому таймі. На 51-й хвилині форвард "Сталі" Сільвано Комваліус замкнув головою передачу з лівого флангу, а на 70-й - півзахисник "Дніпра" Юрій Вакулко також головою зрівняв рахунок після подачі кутового.

Таким чином, "Сталь" тепер має в активі 11 очок і посідає восьме місце в турнірній таблиці, випереджаючи "Зірку" з Кропивницького за додатковими показниками.

"Дніпро" з п'ятьма очками перебуває на передостанньому місці в таблиці.

Сталь (Кам'янське) - Дніпро - 1:1 (1:0)

Голи: Комваліус (51) - Вакулко (70)

Ст: Паньків, Пашаєв, Іщенко, Стаменковіч, Воронін, Каленчук, Р. Малакян, Задерака (Дансо, 7), Е. Малакян (Карасюк, 85), Мисик, Комваліус (Карікарі, 67)

Дн: Лунін, Адамюк, Сваток, Лопирьонок, Влад, Кравченко, Ротань, Кочергін (Луньов, 69), Вакулко, Андерсон Піко (Близниченко, 46), Баланюк (Кожушко, 46).