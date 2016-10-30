"Манчестер Сіті", "Арсенал" та "Ліверпуль" продовжують лідирувати у чемпіонаті Англії
Сьогодні завершився 10-й тур англійської Прем'єр-ліги.
"Манчестер Сіті", лондонський "Арсенал" та "Ліверпуль" продовжують лідирувати у чемпіонаті англійської Прем'єр-ліги після 10 турів.
В останньому турі всі лідери виграли свої матчі, забивши по чотири м'ячі у ворота своїх суперників. "Манчестер Сіті" розгромив "Вест Бромвіч" (4:0), "Арсенал" впорався з "Сандерлендом" (4:1), а "Ліверпуль" переміг "Крістал Пелас" (4:2).
На даний момент в активі "Манчестер Сіті", "Арсеналу" і "Ліверпуля" по 23 очки. На один бал від них відстає лондонський "Челсі", який обіграв "Саутгемптон" (2:0).
Разом з тим, "Тоттенхем", який також був близький до групи лідерів, не зміг перемогти чинного чемпіона Прем'єр-Ліги "Лестер" (1:1).
"Манчестер Юнайтед" також втратив очки - цього разу в домашньому матчі з "Бернлі" (0:0).
Вест Бромвіч Альбіон - Манчестер Сіті - 0:4 (0:2)
Голи: Агуеро (19, 28), Гюндоган (79, 90)
Крістал Пелас - Ліверпуль - 2:4 (2:3)
Голи: Макартур (19, 33) - Джан (16), Ловрен (21), Матіп (44), Фірміні (71)
Тоттенхем - Лестер Сіті - 1:1 (1:0)
Голи: Янссен (44, з пенальті) - Муса (48)
Сандерленд - Арсенал - 1:4 (0:1)
Голи: Дефо (65, з пенальті) - Санчес (19, 78), Жиру (71, 76)
Манчестер Юнайтед - Бернлі - 0:0 (0:0)
Саутгемптон - Челсі - 0:2 (0:1)
Голи: Азар (6), Дієго Коста (55).
Становище лідерів:
1. Манчестер Сіті - 23;
2. Арсенал - 23;
3. Ліверпуль - 23;
4. Челсі - 22;
5. Тоттенхем - 20;
6. Евертон - 18;
7. Уотфорд - 15;
8. Манчестер Юнайтед - 15.