"Манчестер Сіті", "Арсенал" та "Ліверпуль" продовжують лідирувати у чемпіонаті Англії

"Манчестер Сіті", лондонський "Арсенал" та "Ліверпуль" продовжують лідирувати у чемпіонаті англійської Прем'єр-ліги після 10 турів.

В останньому турі всі лідери виграли свої матчі, забивши по чотири м'ячі у ворота своїх суперників. "Манчестер Сіті" розгромив "Вест Бромвіч" (4:0), "Арсенал" впорався з "Сандерлендом" (4:1), а "Ліверпуль" переміг "Крістал Пелас" (4:2).

На даний момент в активі "Манчестер Сіті", "Арсеналу" і "Ліверпуля" по 23 очки. На один бал від них відстає лондонський "Челсі", який обіграв "Саутгемптон" (2:0).

Разом з тим, "Тоттенхем", який також був близький до групи лідерів, не зміг перемогти чинного чемпіона Прем'єр-Ліги "Лестер" (1:1).

"Манчестер Юнайтед" також втратив очки - цього разу в домашньому матчі з "Бернлі" (0:0).

Вест Бромвіч Альбіон - Манчестер Сіті - 0:4 (0:2)

Голи: Агуеро (19, 28), Гюндоган (79, 90)

Крістал Пелас - Ліверпуль - 2:4 (2:3)

Голи: Макартур (19, 33) - Джан (16), Ловрен (21), Матіп (44), Фірміні (71)

Тоттенхем - Лестер Сіті - 1:1 (1:0)

Голи: Янссен (44, з пенальті) - Муса (48)

Сандерленд - Арсенал - 1:4 (0:1)

Голи: Дефо (65, з пенальті) - Санчес (19, 78), Жиру (71, 76)

Манчестер Юнайтед - Бернлі - 0:0 (0:0)

Саутгемптон - Челсі - 0:2 (0:1)

Голи: Азар (6), Дієго Коста (55).

Становище лідерів:

1. Манчестер Сіті - 23;

2. Арсенал - 23;

3. Ліверпуль - 23;

4. Челсі - 22;

5. Тоттенхем - 20;

6. Евертон - 18;

7. Уотфорд - 15;

8. Манчестер Юнайтед - 15.