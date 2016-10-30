УПЛ. Полтавська "Ворскла" у доданий час врятувала гру з "Олександрією"
Полтавці більшої частини матчу програвали з рахунком 0:2, але в кінцівці зустрічі змогли зрівняти рахунок.
Полтавська "Ворсклу" зіграла внічию з "Олександрією" в матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Зустріч завершилася з рахунком 2:2.
"Олександрія" відкрила рахунок у матчі вже на 8-й секунді гри, коли Роман Яремчук відібрав м'яч у захисника "Ворскли" Олександра Дитятьэва, вийшов один на один з воротарем Дмитром Нєпогодовим і відправив м'яч у сітку.
Він же відзначився голом на 22-й хвилині, вигравши верхову боротьбу за м'яч перед воротарською зоною "Ворскли".
Господарі намагалися відігратися весь другий тайм, але при цьому створювали мінімум реальних гольових моментів. Проте в доданий арбітром час "Ворсклі" вдалося добитися нічиєї - на 91-й хвилині Олександр Кобахідзе реалізував пенальті, а ще через дві хвилини Володимир Одарюк ногою замкнув передачу з флангу.
Результат матчу не вплинув на становище команд у турнірній таблиці. "Олександрія" залишилася на четвертому місці, маючи в активі 21 очко. "Ворскла" набрала 16 очок і перебуває на сьомій позиції.
Ворскла - Олександрія 2:2 (0:2)
Голи: Кобахідзе (90+1, з пенальті), Одарюк (90+3) – Яремчук (1, 21)
В: Непогодов, Пердута (Загорулько, 44), Дитятьєв, Чеснаков, Сімінін, Скляр, Голодюк, Турсунов, Кобахідзе, Ребенок, Хльобас (Одарюк, 70).
Ол: Леванідов, Микицей, Басов, Шендрик, Цуріков, Козак (Жичиков, 89), Огіря, Запорожан, Леонов (Чорный, 76), Яремчук (Старенький, 64), Паламар.
Попередження: Чеснаков, Дитятьєв – Козак, Паламар, Чорный, Басов.