УПЛ. Полтавська "Ворскла" у доданий час врятувала гру з "Олександрією"

Полтавська "Ворсклу" зіграла внічию з "Олександрією" в матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Зустріч завершилася з рахунком 2:2.

"Олександрія" відкрила рахунок у матчі вже на 8-й секунді гри, коли Роман Яремчук відібрав м'яч у захисника "Ворскли" Олександра Дитятьэва, вийшов один на один з воротарем Дмитром Нєпогодовим і відправив м'яч у сітку.

Він же відзначився голом на 22-й хвилині, вигравши верхову боротьбу за м'яч перед воротарською зоною "Ворскли".

Господарі намагалися відігратися весь другий тайм, але при цьому створювали мінімум реальних гольових моментів. Проте в доданий арбітром час "Ворсклі" вдалося добитися нічиєї - на 91-й хвилині Олександр Кобахідзе реалізував пенальті, а ще через дві хвилини Володимир Одарюк ногою замкнув передачу з флангу.

Результат матчу не вплинув на становище команд у турнірній таблиці. "Олександрія" залишилася на четвертому місці, маючи в активі 21 очко. "Ворскла" набрала 16 очок і перебуває на сьомій позиції.

Ворскла - Олександрія 2:2 (0:2)

Голи: Кобахідзе (90+1, з пенальті), Одарюк (90+3) – Яремчук (1, 21)

В: Непогодов, Пердута (Загорулько, 44), Дитятьєв, Чеснаков, Сімінін, Скляр, Голодюк, Турсунов, Кобахідзе, Ребенок, Хльобас (Одарюк, 70).

Ол: Леванідов, Микицей, Басов, Шендрик, Цуріков, Козак (Жичиков, 89), Огіря, Запорожан, Леонов (Чорный, 76), Яремчук (Старенький, 64), Паламар.

Попередження: Чеснаков, Дитятьєв – Козак, Паламар, Чорный, Басов.