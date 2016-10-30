Хет-трик Роналду дозволив "Реалу" залишитися лідером чемпіонату Іспанії
За командою Зінедіна Зідана слідує "Барселона", а мадридський "Атлетіко" вийшов на третє місце у турнірній таблиці.
Мадридський "Реал" залишився на вершині турнірної таблиці чемпіонату іспанської Ла Ліги після матчів 10-го туру.
Вчора команда Зінедіна Зідана перемогла на виїзді виторійський "Алавес" з рахунком 4:1. Хет-трик у цьому матчі зробив Кріштіану Роналду, він же при рахунку 2:1 не реалізував пенальті.
Тим часом, "Барселона" завдяки єдиному голу Рафаеля Алькантари перемогла "Гранаду". В основному складі "Гранади" вийшов український форвард Артем Кравець, але йому не вдалося відзначитися корисними діями на полі і на 72-й хвилині він був замінений.
Мадридський "Атлетіко" завдяки дублям Янніка Феррейри Карраско і Кевіна Гамейро переміг "Малагу" з сечтом 4:2. Завдяки цьому, а також невдачам "Вільярреала" і "Севільї" у своїх матчах туру, команда Дієго Сімеоне піднялася з п'ятого на третє місце.
Результати 10-го туру за участю лідерів:
Алавес - Реал - 1:4 (1:2)
Голи: Дейверсон (7) - Роналду (17, з пенальті, 33, 88), Мората (84).
Барселона - Гранада - 1:0 (0:0)
Гол: Алькантара (49).
Атлетіко - Малага - 4:2 (3:0)
Голи: Феррейра Карраско (8, 87), Гамейро (24, 44) - Рамірес (31), Камачо (65).
Спортінг Хіхон – "Севілья" - 1:1 (1:1)
Голи: Мої Гомес (20) – Вьєтто (4).
Ейбар – Вільярреал - 2:1 (0:1)
Голи: Раміс (80), Педро Леон (87) – Бруно Соріано (41, з пенальті).
Становище лідерів:
1. Реал - 24
2. Барселона - 22
3. Атлетіко - 21
4. Севілья - 21
5. Вільярреал - 19
"Гранада" Артема Кравця залишається єдиною командою Ла Ліги, яка ще не перемагала в нинішньому сезоні. З трьома очками вона посідає останнє 20-е місце в турнірній таблиці.
Севільський "Бетіс", де грає Роман Зозуля, знаходиться на 12-й позиції в чемпіонаті, але може піднятися на восьму сходинку, якщо сьогодні в матчі 10-го туру обіграє барселонський "Еспаньол".