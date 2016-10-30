Хет-трик Роналду дозволив "Реалу" залишитися лідером чемпіонату Іспанії

Мадридський "Реал" залишився на вершині турнірної таблиці чемпіонату іспанської Ла Ліги після матчів 10-го туру.

Вчора команда Зінедіна Зідана перемогла на виїзді виторійський "Алавес" з рахунком 4:1. Хет-трик у цьому матчі зробив Кріштіану Роналду, він же при рахунку 2:1 не реалізував пенальті.

Тим часом, "Барселона" завдяки єдиному голу Рафаеля Алькантари перемогла "Гранаду". В основному складі "Гранади" вийшов український форвард Артем Кравець, але йому не вдалося відзначитися корисними діями на полі і на 72-й хвилині він був замінений.

Мадридський "Атлетіко" завдяки дублям Янніка Феррейри Карраско і Кевіна Гамейро переміг "Малагу" з сечтом 4:2. Завдяки цьому, а також невдачам "Вільярреала" і "Севільї" у своїх матчах туру, команда Дієго Сімеоне піднялася з п'ятого на третє місце.

Результати 10-го туру за участю лідерів:

Алавес - Реал - 1:4 (1:2)

Голи: Дейверсон (7) - Роналду (17, з пенальті, 33, 88), Мората (84).

Барселона - Гранада - 1:0 (0:0)

Гол: Алькантара (49).

Атлетіко - Малага - 4:2 (3:0)

Голи: Феррейра Карраско (8, 87), Гамейро (24, 44) - Рамірес (31), Камачо (65).

Спортінг Хіхон – "Севілья" - 1:1 (1:1)

Голи: Мої Гомес (20) – Вьєтто (4).

Ейбар – Вільярреал - 2:1 (0:1)

Голи: Раміс (80), Педро Леон (87) – Бруно Соріано (41, з пенальті).

Становище лідерів:

1. Реал - 24

2. Барселона - 22

3. Атлетіко - 21

4. Севілья - 21

5. Вільярреал - 19

"Гранада" Артема Кравця залишається єдиною командою Ла Ліги, яка ще не перемагала в нинішньому сезоні. З трьома очками вона посідає останнє 20-е місце в турнірній таблиці.

Севільський "Бетіс", де грає Роман Зозуля, знаходиться на 12-й позиції в чемпіонаті, але може піднятися на восьму сходинку, якщо сьогодні в матчі 10-го туру обіграє барселонський "Еспаньол".