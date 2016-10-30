УПЛ. "Зоря" перемогла "Зірку" та повернулася на друге місце в чемпіонаті

Луганська "Зоря" перемогла кропивницьку "Зірку" в домашньому матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги, який відбувся на запорізькій "Славутич-Арені". Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

У першому таймі гол за "Зорю" забив Іван Петряк. На 15-й хвилині він відібрав м'яч у опорного півзахисника "Зірки" Айтора Фернандеса, після чого реалізував вихід віч-на-віч з воротарем гостей Євгеном Пастом.

Другий гол господарі забили на 59-й хвилині. Желько Любеновіч передачею з глибини поля вивів Євгена Караваєва один на один з Пастом. Караваєв міг забивати сам, але скинув м'яч під удар Владиславу Кулачу, і форвард "Зорі" забив у порожні ворота.

"Зірка" відіграла один гол лише в компенсований арбітром час, коли Артем Сітало заробив пенальті, а Ігор Загальський його реалізував.

Таким чином, "Зоря" здобула дев'яту перемогу в сезоні і повернулася на друге місце в турнірній таблиці, обігнавши київське "Динамо". В активі "Зорі" 29 очок, у "Динамо" - 27 очок.

"Зірка" з 11 очками залишилася на восьмому місці в турнірній таблиці, але вже сьогодні її може випередити кам'янська "Сталь", якщо виграє свій матч 13-го туру у "Дніпра".

Зоря (Луганськ) - Зірка (Кропивницький) - 2:1 (1:0)

Голи: Петряк (15), Кулач (60) – Загальський (90+1, з пенальті)

Зар: Шевченко, Опанасенко, Гречишкін, Форстер, Каменюка, Чайковський, Караваєв (Пауліньо, 62), Харатін, Любеновіч, Петряк (Соболь, 71), Бонавентура (Кулач, 46)

Зір: Паст, Баэнко, Перейра, Кучеренко, Зубков (Локтіонов, 53), Айтор Фернандес (Фаворов, 64), Щедрий, Сітало, Загальський, Бацула, Калінін (Попов, 57)

Попередження: Харатін, Чайковський – Кучеренко, Перейра.