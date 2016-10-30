Прем'єр-ліга. Зоря - Зірка: онлайн-трансляція (відео)

Сьогодні в матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) луганська "Зоря" на запорізькій "Славутич-Арені" приймає кропивницьку "Зірку".

У минулому сезоні "Зоря" залишилася в кроці від завоювання першої для себе бронзи чемпіонату України, але цього року луганчани мають намір поборотися навіть не за третє, а за друге місце в турнірній таблиці УПЛ. Криза у київському "Динамо" дозволила "біло-чорним" на рівних змагатися з командою Сергія Реброва в чемпіонаті - більше того, раніше в особистій зустрічі "Зоря" перемогла киян на виїзді з рахунком 1:0.

Труднощі "Зорі" полягають у важкому графіку і короткій лаві запасних. У минулу середу луганчани провели виснажливу гру проти "Динамо" в Кубку України (2:5), а вже в наступний четвер вони зіграють в Одесі домашній матч проти роттердамського "Феєноорда" у Лізі Європи. В такому графіку кропивницька "Зірка" виглядає найменш серйозним суперником для луганчан, а тому тренер "Зорі" Юрій Вернидуб вирішив дати відпочити в цій грі основним захисникам Михайлу Сівакову, Едуарду Соболя, а також форварду Владиславу Кулачу. Разом з тим, інші лідери команди - Микита Каменюка, Желько Любеновіч та Іван Петряк розпочнуть гру проти "Зірки" в основі. Перемога в цій зустрічі дуже важлива для "Зорі" - в разі успіху, луганчани зможуть повернутися на друге місце в турнірній таблиці.

Для "Зірки", яка декларує завдання потрапити до Топ-6 турнірній таблиці за підсумками перших двох кіл чемпіонату, ця зустріч також вкрай важлива. На даний момент "червоно-жовті" поступаються "Чорноморцю", який замикає першу шістку таблиці, відразу сімома очками. Відповідно, невдача може ще сильніше ускладнити для команди Даріо Друді положення в чемпіонаті.

Втім, в "Зірці" сподіваються на краще - тим більше, в першому колі кропивниччани вже відбирали очки у "Зорі". Тоді команда ще під керівництвом Сергія Лавриненка завершила домашній матч з суперником з рахунком 1:1.

Букмекери вважають фаворитом матчу "Зорю", на виграш якої можна поставити з коефіцієнтом до 1,33. На успіх "Зірки" приймаються ставки з коефіцієнтами до 13,00, на нічию - до 5,43.

Матч "Зоря" - "Зірка" розпочнеться на стадіоні "Славутич-Арена" о 14:00.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".