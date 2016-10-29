"Ювентус" виграв у "Наполі" в центральному матчі туру італійської Серії А

У Турині завершився центральний матч 11-го туру чемпіонату Італії з футболу, в якому "Ювентус" приймав "Наполі" і виграв з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

"Ювентус" зміцнив своє лідерство в турнірній таблиці Серії А.

Перший тайм цього матчу виявився безгольовим, а всі основні події відбувалися після перерви. На самому початку другого тайму, на 50-й хвилині рахунок відкрив гравець туринської команди Леоанрдо Бонуччі. Втім, всього за 4 хвилини гравець "Наполі" Хосе Кальєхон зумів вирівняти становище.

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Тим не менш, фаворит матчу "Ювентус" володів помітною перевагою і, зрештою, зумів забити переможний гол. На 71-й хвилині Гонсало Ігуаїн нанесла вирішальний удар у матчі - 2:1. Примітно, що Ігуаїн тільки в літнє міжсезоння-2016 перейшов в "Ювентус"... з "Наполі".

Таким чином, "Ювентус" здобув 9-ту перемогу в чемпіонаті при 2 нічиїх і набрав 27 очок. У "Наполі" (6 перемог, 2 нічиї, 3 поразки) залишилося 20 балів.

"Рома", "Мілан" і "Лаціо", які також входять в Топ-5 турнірної таблиці чемпіонату Італії, свої матчі 11-го туру проведуть у неділю, 30 жовтня.