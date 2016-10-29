"Шальке" з Коноплянкою зіграли внічию з дортмундською "Боруссією" в матчі Бундесліги

У Дортмунді завершився матч 9-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, в якому "Борусія" приймала на своєму полі "Шальке-04" з Гельзенкірхена і команди зіграли внічию - 0:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

У матчі взяв участь український легіонер "Шальке" Євген Коноплянка.

Гра в Дортмунді проходила в приблизно рівній гострій боротьбі. Українець Коноплянка вийшов на поле на 75-й хвилині і за 15 хвилин плюс доданий арбітром час зумів відзначитися лише порушенням правил проти суперника і штрафним для "Боруссії". Але, українець уникнув попередження. Завдати бодай один удар по воротах він так і не встиг.

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Після цього матчу на рахунку "Шальке" 8 очок і 12-е місце. У "Боруссії" - 15 очок і 5-е місце

Лідером чемпіонату залишається мюнхенська "Баварія", на рахунку якої 23 очки. Сьогодні "Баварія" обіграла в гостях "Аугсбург" з рахунком 3:1.