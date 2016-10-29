"Динамо" обіграло "Карпати" в матчі Прем'єр-ліги

На столичному НСК "Олімпійський" завершився матч 13-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймало львівські "Карпати" і виграла з рахунком 4:1.

Доля матчу була вирішена в середині першого тайму.

Кияни досить активно розпочали матч і швидко втілили свою перевагу в рахунку на табло. На 18-й хвилині перший гол забив Артем Бесєдін. Контратака Динамо 3 в 2 після перехоплення Оріховського в середині поля призвела до того, що низовим ударом у дальній кут Бесєдін відкрив рахунок. А за 10 хвилин, на 28-й, гол забив забив Домагой Віда. Після навісу з кутового хорватський легіонер "Динамо" головою пробив у кут воріт.

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Після перерви кияни, як і раніше, мали перевагу й на 80-й хвилині Микола Морозюк довів рахунок до великого. Морозюку вдався блискучий прямий удар зі штрафного, після якого м'яч влетів під поперечину воріт - 3:0.

Нарешті, на 84-й хвилині Павло Оріховський забив четвертий гол у ворота львів'ян. Буяльський розібрався із захисником, викотив м'яч під удар Оріховському, який чітко щокою відправив м'яч у кут воріт. А за 2 хвилини гол престижу у складі "Карпат" забив Тарас Завійський. Після навісу зі штрафного Завійський з лінії воротарського головою вколотив м'яч у сітку - 4:1.

Таким чином, "Динамо" набрав 27 очок, як і раніше на 8 балів відстає від донецького "Шахтаря", але тимчасово випередило луганську "Зорю" у боротьбі за 2-3 місця в турнірній таблиці. Матч "Зоря" - "Зірка" (Кропивницький) відбудеться в неділю, 30 жовтня.