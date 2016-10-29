"Олімпік" виграв у "Волині" у стартовому матчі туру Прем'єр-ліги

У Сумах на стадіоні "Ювілейний" завершився матч 13-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому донецький "Олімпік" прав луцьку "Волинь" і виграв з рахунком 2:1.

Доля матчу була вирішена на початку другого тайму.

У першому таймі на полі точилася приблизно рівна боротьба, а команди обмінялися голами в середині тайму. На 25-й хвилині рахунок відкрила "Волинь" завдяки точному удару Артема Дудика. Контратака гостей завершилася пасом у штрафний, Петров скинув м'яч головою. Діда намагався пробити, але його відтіснив захисник, а набіг Дудик в дотик пробив під ближню штангу. А за 6 хвилин, на 31-й, Антон Поступаленко зрівняв рахунок. Поки гравці готувалися до кутового, Гринь від прапорця прострілив на ближньому куті воротарського майданчика. Набігший Поступаленко в дотик пробив точно - 1:1.

Після перерви долю матчу вирішив епізод на 52-й хвилині. Тимур Парцванія навісив справа, і Дмитро Гришко, який перебував в мінімальному офсайді, пробив головою з відскоком від землі. Воротар міг відбити м'яч, але, схоже, просто не зумів як слід відштовхнутися від сирого газону. Судді не зреагували на офсайд і зарахували гол - 2:1.

Таким чином, "Олімпік" набрав 20 очок, обійшов в турнірній таблиці одеський "Чорноморець" (18) і тепер ділить з "Олександрією" 4-5 місця.

Ще два матчі УПЛ відбудуться в суботу - "Шахтар" проти "Чорноморця" і "Динамо" проти "Карпат". Три матчі відбудуться у неділю, 30 жовтня.