УПЛ, 13-й тур, "Динамо" - "Карпати": відео онлайн-трансляція

В суботу відбудеться поєдинок 13-го туру Ліги Парі-Матч сезону 2016/2017, в якому київське «Динамо» зустрінеться з львівськими «Карпатами».

Київське "Динамо" займає в поточній турнірній таблиці Ліги Парі-Матч 3-е місце (+7=3-2, різниця м'ячів – 21:9)

Кращий бомбардир команди в поточному сезоні ЛПМ Жуніор Мораєс (6 м'ячів, 2 з пенальті). Лідерами за кількістю матчів у стартовому складі є Домагой Віда, Сергій Сидорчук (обидва - по 10 матчів) і Микола Морозюк (9 матчів)

Дискваліфікований Андрій Ярмоленко пропустив би цей матч у будь-якому випадку, через травму. У кроці від дискваліфікації Денис Гармаш, у якого в пасиві 3 попередження.

В останніх 5 матчах "Динамо" здобуло 3 перемоги при 2 нічиїх.

"Карпати" займають поточне 12-е місце в Лізі Парі-Матч - останнє (+1=4-7, різниця м'ячів – 11:17). На рахунку команди 1 очко, замість 7 набраних через дисциплінарне покарання "-6" балів.

Кращим бомбардиром команди в поточному сезоні ЛПМ є Густаво Бланко-Лешук (4 м'ячі). Лідерами за кількістю матчів у стартовому складі стали Іван Лобай, Володимир Костевич, Андрій Нестеров, Ігор Худоб'як, Густаво Бланко-Лещук (всі – по 12 матчів).

Цей матч через дискваліфікацію пропустить Володимир Костевич. У кроці від дискваліфікації перебуває Андрій Нестеров (3 попередження)

В останніх 5 матчах "Карпати" двічі зіграли внічию при трьох поразках.

Очна статистика в чемпіонаті України свідчить про повну перевагу "Динамо". У 45 матчах 30 перемог «Динамо», 10 нічиїх, 5 перемог «Карпат», різниця м'ячів – 80:31 на користь «Динамо».

Останні чотири очних матчі в Прем'єр-лізі незмінно завершувалися перемогою "Динамо". Так, у першому колі нинішнього сезону "Карпати" програли у Львові з рахунком 0:2. Дубль на рахунку Андрія Ярмоленка.

На котируваннях букмекерських контор "Динамо" є беззаперечним фаворитом. На перемогу киян ставки приймаються з коефіцієнтом 1,15 до 1, на нічию 8 до 1, на перемогу "Карпат" - 18 до 1.

Гра відбудеться на НСК «Олімпійський» в Києві. Початок – о 19:30.

ТБ-трансляцію матчу проведе телеканал "2+2".