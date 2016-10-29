Київське "Динамо" потрапило в 20-ку кращих команд всіх часів

Один із найвпливовіших журналів у світовому футболі, що видається в Лондоні з промовистою назвою «4-4-2» опублікував свій рейтинг 50 кращих команд всіх часів, де висока 20-я позиція відведена київському «Динамо», повідомляє прес-служба ФК "Динамо".

Кияни (команда зразка 1985-1987 років) потрапили в список з наступною характеристикою: "До того, як у наш час, Prozone і Opta (чудові статистичні онлайн сервіси – прим.ред.) ретельно розбирають щохвилини деталь кожного матчу, Валерій Лобановський - небагатослівний, відсторонений тактик, сприймавший футбол немов гру в шахи - став першопрохідцем логічного наукового аналізу, який став по суті суб'єктом спорту. За 20 років роботи в три різних періоду в київському «Динамо», починаючи з 1973 року Лобановський зробив хет-трик із трьох великих команд. Він говорив: «Мої гравці знають, що наступного ранку після гри перед ними буде лежати аркуш паперу з усіма цифровими показниками. Якщо півзахисник в процесі матчу зробив 60 техніко-тактичних дій - значить, він недопрацював на полі. Він повинен був зробити 100 ТТД або більше..."

Перша десятка найкращих команд рейтингу всіх часів за версією 4-4-2 поки не опублікована.