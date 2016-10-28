В Україні можуть проводитися перехідні матчі між першою та вищою лігами - президент ПФЛ

Президент Професійної футбольної ліги (ПФЛ, другий за значимістю український футбольний дивізіон після УПЛ - української Прем'єр-ліги) Сергій Макаров заявив про те. що в Україні розглядається варіант проведення перехідних матчів між командами елітного та другого дивізіонів, повідомляє Footboom.com.

Ідея обговорюється між керівництвом УПЛ, ПФЛ і ФФУ.

Говорячи про матчі при поганій погоді, пізньої осені або ранньої весни, Макаров зазначив: "У майбутньому не виключаю, що більшість поєдинків все ж буде гратися в літній період, щоб максимально нівелювати фактор негоди. Але тут є один момент: якщо будуть проводитися перехідні матчі між першою та вищою лігами, то календар потрібно формувати з урахуванням цих поєдинків".

На уточнююче запитання, чи це будуть поєдинки між третьою командою першої ліги і третьою знизу елітного дивізіону, він відповів: "Як варіант. Цей проект поки що перебуває на рівні обговорення".

На даний момент в регламенті чемпіонату України перехідних матчів немає. УПЛ за підсумками сезону залишають дві найгірші команди, замість яких з ПФЛ переходять дві найсильніші.