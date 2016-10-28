Фанатам "Динамо" заборонили бути присутніми на гостьовому матчі з "Дніпром"

Футбольному клубу «Динамо» (Київ) за систематичне неналежну поведінку вболівальників на виїзних матчах був заборонений виїзд фанатів на наступну гру проти «Дніпра», повідомив в ефірі телеканалу "Футбол 1" відповідальний секретар КДК ФФУ Ігор Грищенко.

Також був закритий фан-сектор вболівальників «Чорноморця» на наступну домашню гру.

- Ми постійно моніторимо поведінка на трибунах - в тому числі, те, що стосується прояви расизму і використання піротехніки, оскільки у нас є проблеми з рішеннями УЄФА і ФІФА, що стосуються дискваліфікації з українських стадіонів та заборонами проведення матчів з глядачами.

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Також КДК ФФУ прийняв рішення після нацистських вигуків у матчі проти «Дніпра» заборонити «Волині» проведення з глядачами двох матчів.

Що стосується «Карпат», то через інцидент з расистськими вигуками на адресу Андерсона Піко було прийнято рішення провести матч з частково закрити трибуни, залишивши можливість для відвідування тільки центрального сектора. Також на клуб накладено фінансовий штраф.