Фанатам "Динамо" заборонили бути присутніми на гостьовому матчі з "Дніпром"
КДК ФФУ озвучив ряд нових рішень щодо поведінки вболівальників на трибунах стадіонів України.
Футбольному клубу «Динамо» (Київ) за систематичне неналежну поведінку вболівальників на виїзних матчах був заборонений виїзд фанатів на наступну гру проти «Дніпра», повідомив в ефірі телеканалу "Футбол 1" відповідальний секретар КДК ФФУ Ігор Грищенко.
Також був закритий фан-сектор вболівальників «Чорноморця» на наступну домашню гру.
- Ми постійно моніторимо поведінка на трибунах - в тому числі, те, що стосується прояви расизму і використання піротехніки, оскільки у нас є проблеми з рішеннями УЄФА і ФІФА, що стосуються дискваліфікації з українських стадіонів та заборонами проведення матчів з глядачами.
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Також КДК ФФУ прийняв рішення після нацистських вигуків у матчі проти «Дніпра» заборонити «Волині» проведення з глядачами двох матчів.
Що стосується «Карпат», то через інцидент з расистськими вигуками на адресу Андерсона Піко було прийнято рішення провести матч з частково закрити трибуни, залишивши можливість для відвідування тільки центрального сектора. Також на клуб накладено фінансовий штраф.