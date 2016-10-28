Лідер "Динамо" Ярмоленко пропустить до 10 днів і три календарні матчі

Хавбек київського «Динамо» Андрій Ярмоленко вибув на 8-10 днів, повідомляє телеканал "Футбол".

У 27-річного українця невеликий надрив бічної зв'язки коліна. Найближчим часом Ярмоленко відправиться на лікування до Сербії.

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Таким чином, гравець пропустить матчі з «Карпатами», «Бенфікою» і «Дніпром».

У цьому сезоні на рахунку українця 9 матчів за "Динамо" і 2 забитих м'ячі в різних турнірах.