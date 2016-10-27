Коноплянка не стримав сміху від роботи перекладача "Шальке" (відео)
18:02, 27 жовтня 2016Футбол
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Півзахисник "Шальке" Євген Коноплянка перебував у відмінному настрої після перемоги над "Нюрнбергом".
Коноплянка задоволений своїми голами / instagram.com/konoplyanka.official/
Українського півзахисника розвеселив перекладач німецького "Шальке", який у специфічній формі доносив до Коноплянки слова журналіста.
Читайте такожКоноплянка: Свої голи я не вважаю, тому що вони могли бути забиті даремноНагадаємо, у вчорашньому матчі Кубку Німеччини проти "Нюрнберга" Коноплянка забив два голи, а його команда перемогла з рахунком 3:2
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