Коноплянка не стримав сміху від роботи перекладача "Шальке" (відео)

Півзахисник "Шальке" Євген Коноплянка перебував у відмінному настрої після перемоги над "Нюрнбергом".

Українського півзахисника розвеселив перекладач німецького "Шальке", який у специфічній формі доносив до Коноплянки слова журналіста. Читайте такожКоноплянка: Свої голи я не вважаю, тому що вони могли бути забиті даремноНагадаємо, у вчорашньому матчі Кубку Німеччини проти "Нюрнберга" Коноплянка забив два голи, а його команда перемогла з рахунком 3:2

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