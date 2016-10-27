В алматинському "Кайраті" повністю задоволені грою Тимощука

Голова наглядової ради казахстаноского "Кайрата" Кайрат Боранбаев в інтерв'ю "Спорт-Експрес" висловив задоволення від співпраці з українським півзахисником Анатолієм Тимощуком.

Читайте такожТимощук завоював срібло чемпіонату Казахстану у складі "Кайрата""Коли ми прийшли в "Кайрат", то прийшли до невтішного висновку, що у казахських футболістів відсутнє розуміння того, що це – професійна робота. Тимощук і Аршавін (російський екс-форвард лондонського "Арсеналу" - ред.) на своєму прикладі показали місцевим гравцям, як до неї треба ставитися. До тренувань, режиму, відновлення, поведінці поза полем. Саме тому вони у своєму віці прекрасно себе почувають! Ми і самі з їх допомогою вчилися, відкривали для себе нові речі", - сказав керівник клубу.

"У Тимощука закінчується півторарічний контракт, у Аршавіна – перший сезон в його угоді за системою "1+1". Ми домовилися, що в кінці сезону (у Казахстані він завершується в листопаді – ред.) сядемо і будемо разом вирішувати, що далі. Повторю лише, що ми абсолютно задоволені їх роботою", – додав Боранбаєв.

Нагадаємо, 38-річний Анатолій Тимощук перейшов в "Кайрат" в липні 2015 року. У складі команди з "Алмати" він виграв Кубок Казахстану і двічі став віце-чемпіоном Казахстану.