Глава Формули-1 хоче перетворити евакуацію постраждалих гонщиків в шоу-бізнес

Глава Формули-1 Берні Екклстоун запропонував внести для глядачів елемент інтриги в аварії, які відбуваються на трасах гоночної серії. Про це він розповів в інтерв'ю Reuters.

На його думку, якщо в колишні роки Формула-1 була дуже небезпечною для гонщиків, то тепер, навпаки, - пілоти вилітають з траси без будь-яких наслідків для себе. Таким чином, сьогодні глядачі гоночної серії втрачають відчуття небезпеки.

Зокрема, Екклстоун нагадав про важку аварію дворазового чемпіона світу Фернандо Алонсо на Гран-прі Австралії навесні нинішнього року, в результаті якої іспанський гонщик "Макларен" завдяки безпеці боліду отримав лише струс мозку.

"У разі такої аварії, як у Алонсо, потрібно закрити місце з усіх боків великими простирадлами, привезти швидку допомогу і відвезти гонщика. Його доставлять у лікарню, а потім потрібно оголосити: Слава Богу, з ним все добре. Трохи шоу-бізнесу, людям це подобається", - заявив Екклстоун.

Нагадаємо, під час Гран-прі Сан-Марино 1994 року загинули відразу два гонщики - Роланд Ратценбергер і триразовий чемпіон світу Айртон Сенна. Після цього ніхто з пілотів не гинув на трасах Формули-1 до 2015 року, коли в результаті зіткнення з евакуатором помер француз Жюль Бьянкі.