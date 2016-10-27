Роналду заперечує, що у нього з Мессі є суперництво

Форвард мадридського "Реала" Криштану Роналду не вважає нападника "Барселони" Ліонеля Мессі своїм принциповим суперником. Про це він сказав в інтерв'ю Marca.

"Ми [з Мессі] не друзі, але з повагою ставимося один до одного. Медіа підносять наші з ним ставлення як грандіозне суперництво, але це не так", - заявив Роналду.

При цьому, він підкреслив, що протягом всієї кар'єри потребував своїх "ненавистників".

Читайте такожРоналду увійшов в шістку кращих бомбардирів в історії європейських збірних"Футбол навчив мене використовувати ненависників як мотивацію. Мені дуже потрібні мої вороги - вони допомогли мені досягти всього, що я виграв. Ніхто не може бути більш вимогливим до мене, аніж я сам", - вважає Роналду.

Нагадаємо, з 2008 року "Золотий м'яч" найкращому футболістові світу отримували лише Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі. Мессі виграв нагороду п'ять разів в кар'єрі, а Роналду - три.

У 2016 році Роналду знову є фаворитом на отримання "Золотого м'яча".