Жеребкування Кубка України: "Шахтар" зіграє з "Полтавою", "Динамо" - з "Нафтовиком"

12:18, 27 жовтня 2016
Футбол
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Сьогодні визначилися чвертьфінальні пари Кубка України з футболу.

Відбулася жеребкування Кубка України / xsport.ua

Сьогодні в Будинку футболу відбулося жеребкування чвертьфінальної стадії Кубка України з футболу 2017 року.

Результати жеребкування виглядають так:

Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) - Динамо (Київ);

Дніпро - Ворскла (Полтава);

Миколаїв - Іллічівець (Маріуполь);

Полтава - Шахтар (Донецьк).

Стадія 1/4 фіналу складається з одного матчу. Команди, вказані першими будуть господарями зустрічей. Базова дата проведення - 30 листопада.

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