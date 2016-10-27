Жеребкування Кубка України: "Шахтар" зіграє з "Полтавою", "Динамо" - з "Нафтовиком"
12:18, 27 жовтня 2016Футбол
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Сьогодні визначилися чвертьфінальні пари Кубка України з футболу.
Відбулася жеребкування Кубка України / xsport.ua
Сьогодні в Будинку футболу відбулося жеребкування чвертьфінальної стадії Кубка України з футболу 2017 року.
Результати жеребкування виглядають так:
Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) - Динамо (Київ);
Дніпро - Ворскла (Полтава);
Миколаїв - Іллічівець (Маріуполь);
Полтава - Шахтар (Донецьк).
Стадія 1/4 фіналу складається з одного матчу. Команди, вказані першими будуть господарями зустрічей. Базова дата проведення - 30 листопада.
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