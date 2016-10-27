Жеребкування Кубка України: "Шахтар" зіграє з "Полтавою", "Динамо" - з "Нафтовиком"

Сьогодні визначилися чвертьфінальні пари Кубка України з футболу.

Сьогодні в Будинку футболу відбулося жеребкування чвертьфінальної стадії Кубка України з футболу 2017 року. Результати жеребкування виглядають так: Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) - Динамо (Київ); Дніпро - Ворскла (Полтава); Миколаїв - Іллічівець (Маріуполь); Полтава - Шахтар (Донецьк). Стадія 1/4 фіналу складається з одного матчу. Команди, вказані першими будуть господарями зустрічей. Базова дата проведення - 30 листопада.

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