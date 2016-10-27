Коноплянка забив два голи й допоміг "Шальке" виграти матч Кубка Німеччини

У Нюрнберзі завершився матч 1/16 фіналу Кубка Німеччини з футболу, в якому "Нюрнберг" приймав "Шальке-04" з Гельзенкірхена і поступився з рахунком 2:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Дубль у цьому матчі на рахунку українського легіонера Євгена Коноплянки.

Наш футболіст відзначився на 20-й і 44-й хвилинах. Ще один гол у складі гостей на 3-й хвилині забив Клас-Ян Хунтелар.

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У другому таймі Баба вразив власні ворота (1:3), а потім гравець "Нюрнберга" Кемпі реалізував пенальті і скоротив розрив у рахунку до мінімуму - 2:3. Але, на більше господарів поля не вистачило.

"Шальке" виграв і вийшов у 1/8 фіналу Кубка Німеччини.