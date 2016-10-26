Ярмоленко пропустив матч проти "Зорі" через серйозну травму - Ребров

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров після матчу Кубка України з футболу проти луганської "Зорі" зазначив, що Андрій Ярмоленко пропустив гру через травму, яка може виявитися досить серйозною, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Зокрема, Ребров зазначив: "У нього травма, можливо, навіть тривала. Що буде далі, подивимося. Кількість матчів, які ми граємо... У нас в чемпіонаті всього 12 команд, а ми весь місяць граємо фактично через два дні на третій. Напевно, це непросто, плюс гравці задіяні в збірних".

Також тренер додав: "Травми трапляються, тому що хлопці стараються віддати всі сили на полі. Це непросто, накопичується втома і, на жаль, виливається в травми. Даніло Сілві також напевно буде потрібно операція, завтра він летить в Барселону".

Як повідомляв УНІАН, в матчі 1/8 фіналу Кубка України "Динамо" зуміло переграти луганську "Зорю", забивши три голи в додатковий час - 5:2 (основний час - 2:2)