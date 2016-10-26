"Динамо" обіграло "Зорю" і вийшло у чвертьфінал Кубка України

На столичному НСК "Олімпійський" завершився матч 1/8 фіналу Кубка України з футболу, в якому київське "Динамо" приймала луганську "Зорю" і виграло в додатковий час - 5:2.

Доля матчу була вирішена в овертаймі, який кияни виграли з рахунком 3:0.

Київський колектив, що знаходиться в кризі, активно почав цей матч і відкрив рахунок вже на 13-й хвилині, коли гол забив Дерлис Гонсалес. Автор голу спочатку поборовся за м'яч в штрафному майданчику "Зорі" і віддав на хід Денису Циганкову. Той повернув, витягнувши на себе голкіпера, і Гонсалес з лінії воротарського майданчика бив вже у порожні ворота, 1:0. Втім, луганчани досить швидко зрівняли рахунок. На 22-й хвилині Бонавентура Денніс увірвався в штрафну, і Тимчик штовхнув його в спину і зачепив ногу - пенальті. 11-метровий впевнено реалізував Рафаель Форстер.

Динамівці знову вийшли вперед у середині другого тайму. На 65-й хвилині відзначився Циганков. Його партнер по команді Мораєс отримав м'яч на лінії штрафної і викотив пас в район 11-метрової позначки, звідки Циганков в дотик пробив під штангу. Але і на цей раз луганчани відігралися. На 89-й хвилині Желько Любеновіч навісив зі штрафного справа, Михайло Сіваков рвонувся вперед і головою в стрибку пробив точно - 2:2.

У додатковий час все вирішив епізод на 97-й хвилині, коли дубль зробив Гонсалес. Атака розпочалася з того, що Буяльський обікрав Денніса і видав пас на лінії штрафного. Гонсалес на паузі прибрав захисника і з ходу пробив точно, 3:2. А на 101-й хвилині Жуніор Мораєс отримав м'яч у штрафному, воротар Микита Шевченко вибіг з воріт і в підкаті збив суперника. Пенальті реалізував сам Мораєс - 4:2.

Нарешті, на 119-й хвилині гри у куті штрафного Сіваков пішов у підкат і збив Мораеса. Бразилець зробив другий дубль в цьому матчі, впевнено реалізувавши пенальті - 5:2.

Таким чином, "Динамо" обіграло принципового опонента в турнірній таблиці Прем'єр-ліги і вийшло в чвертьфінал Кубка України.