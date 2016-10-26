"Шахтар" обіграв "Олександрію" і вийшов у чвертьфінал Кубка України

У Львові завершився матч 1/8 фіналу Кубка України з футболу, в якому донецький "Шахтар" приймав "Олександрію" і виграв з рахунком 2:1.

Доля путівки до чвертьфіналу була вирішена в кінцівці гри.

Гірники набагато активніше почали гру і отримали перевагу в рахунку вже на 13-й хвилині, коли гол забив Тарас Степаненко. Після навісу від Кривцова Степаненко завдав удар в падінні головою - м'яч влучив у спину гравця "Олександрії" Басова і по дузі залетів під штангу.

Надалі гра проходила з перемінним успіхом. А другий гол у цьому матчі гірники забили на 90-й хвилині. Вихід "гірників" 3 в 3 закінчився точним ударом Ромеро Марлоса - 2:0. І тільки після цього "Олександрія" спромоглася на гол, якій команді не приніс ніякої практичної користі. Грицук вивів Яремчука один на один з воротарем Каніболоцьким і форвард прокинув м'яч повз голкіпера,який вийшов з воріт - 1:2.

Таким чином, "Шахтар" вийшов в 1/4 фіналу Кубка України.