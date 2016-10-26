Екс-капітан "Динамо" Ващук розповів про скандальний перехід в "Спартак": викинули, як собаку з перебитою лапою

Колишній капітан київського "Динамо" Владислав Ващук згадав про події 2002-го року, коли він зі скандалом покинув київське "Динамо" та перейшов у московський "Спартак" у своєму Facebook.

Зокрема, Ващук згадав про свою травму, важку хворобу матері і реакцію Суркіса на пропозицію продовжити контракт:

"Нарешті пробився до Суркіса. Йду з таємною надією попросити про збільшення зарплати - я ж гравець збірної, капітан команди, іноземці отримують в п'ять разів більше, ніж я... Відповідь була несподіваною і дуже жорстокою. "Контракт??! Якою, на @уй, контракт?!? Кому ти, на @уй потрібен, інвалід??! Геть звідси!!!".

Далі Ващук підсумовує: "Друзям в Києві розповісти відразу не зміг - від образи і відчаю зводило вилиці. Я віддавав клубу, все що міг. А коли травмувався - викинули, як собаку з перебитою лапою".

Через деякий час йому надійшла пропозиція від московського "Спартака" і гравець вже готовий був підписати контракт з російським клубом. Але "юристи російської команди пояснили, що мені потрібно відіслати повідомлення у мою команду поштою і тільки після цього підписувати контракт зі "Спартаком".

Реакція Суркіса на лист, за словами Ващука, "була несподіваною": "Ну все, погомоніли та й годі, йди підписуй контракт. "І запропонував зарплату. Точно таку ж, як в "Спартаку".

"Я зібрався з думками... і відмовив. Ви не розумієте, чого мені це коштувало! Звичка підкорятися сиділа вже на генетичному рівні, пересилити себе тоді було дуже важко. Крик стояв такий, що чути було на всіх поверхах. Але я вже чітко розумів - я вже дав слово і має за нього відповідати. Рішення я не змінив. І пішов", - резюмував Ващук.

Владислав Ващук з 1992 по 2003 роки провів у "Динамо" рівно 200 матчів. У 2003-му році він провів 25 ігор в "Спартаку", після чого в 2004-му перейшов в одеський "Чорноморець". У 2005-му році гравець вернуся в "Динамо", де грав до 2008-го року, провівши в команді ще 54 матчу. Кар'єру гравця він закінчив у луцькій "Волині" у 2011-му році.

Ващук грав у фінальній частині Чемпіонату світу 2006 в Німеччині. Був вилучений у першому ж матчі за притримування іспанського нападника рукою в своїй штрафній.