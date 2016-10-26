Ребров перевірить молодь "Динамо" в кубковому матчі з "Зорею"

Сьогодні в стартовому складі київського "Динамо" в матчі 1/8 фіналу Кубка України проти луганської "Зорі" на поле вийдуть відразу три футболісти, які виступають за команду U-21, повідомляє "Динамоманія".

Мова йде про центрального захисника Зураба Очігаву, правого захисника Олександра Тимчика та центрального півзахисника Павла Оріховського.

21-річний Очігава раніше провів в основному складі "Динамо" дві гри, 20-річний Оріховський - одну, а 19-річний Тимчік сьогодні отримає можливість дебютувати за першу команду.

Читайте такожРебров після матчу проти "Бенфіки": Від футболістів, які втратили мотивацію, потрібно позбавлятися20-річний форвард Артем Бесєдін, який три рази з'являвся на полі в нинішньому сезоні Прем'єр-ліги, залишиться в запасі.

Нагадаємо, раніше головний тренер "Динамо" Сергій Ребров кілька разів заявляв, що у низки гравців основного складу його команди є проблеми з мотивацією.

Матч 1/8 фіналу Кубка України "Динамо" - "Зоря" відбудеться сьогодні на НСК "Олімпійський". Початок матчу о 19:00.