Тимощук завоював срібло чемпіонату Казахстану у складі "Кайрата"

Футбольний клуб «Астана» в сьогоднішньому виїзному матчі чемпіонату Казахстану зіграв внічию з «Окжетпесом» (0:0) і достроково завоював звання чемпіона країни, повідомляє Чемпіонат.

Столичний клуб, набравши одне очко, став недосяжним для своїх переслідувачів за тур до закінчення внутрішньої першості.

Найближчий переслідувач «Кайрат», за який виступає українець Анатолій Тимощук, відстає від «Астани» на чотири бали і завоював срібні медалі.

Таким чином, столична команда втретє поспіль стала чемпіоном Казахстану. Відзначимо, що «Астана» була створена в 2009 році і за цей період також виграла два Кубка Казахстану і двічі завойовувала Суперкубок країни.