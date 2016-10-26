Кубок України, 1/8 фіналу, "Динамо" - "Зоря": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Києві відбудеться матч 1/8 фіналу Кубка України сезону 2016/2017, в якому «Динамо» зустрінеться з луганською «Зорею».

За регламентом, переможці пар 1/8 фіналу повинні бути визначені за підсумками одного матчу. Згідно з жеребом господарем поля визначено ФК «Динамо» (Київ). Гра відбудеться на НСК «Олімпійський»

Київське "Динамо" в минулому сезоні завершила виступи у Кубку України на стадії 1/4 фіналу. Зрозуміло, команда горить бажанням реабілітуватися за минулорічну поразку. Крім того, "Динамо" займає 3-е місце в поточній турнірній таблиці чемпіонату України (7 перемог, 3 нічиї, 2 поразки, 24 очки, різниця м'ячів - 21:9), поступаючись, крім донецького "Шахтаря", "Зорі" (8 перемог, 2 нічиї, 2 поразки, 26 очок, різниця м'ячів - 20:8).

У нинішньому сезоні "Динамо" в першому колі чемпіонату України програло луганській "Зорі" з рахунком 0:1.

Столична команда перебуває в кризі, здобувши 2 перемоги в останніх 10 матчах. А гра з прямим суперником у турнірній таблиці чемпіонату - "Зорею", може як дати емоційний підйом гравцям "Динамо" (у разі перемоги), так і ще більше погіршити психологічний стан команди.

У свою чергу, "Зоря" випереджає "Динамо" в турнірній таблиці і знаходиться у відмінному психологічному стані. В минулому сезоні команда дійшла до фіналу Кубка України.

Востаннє команди зустрічалися в Кубку України в сезоні-2014/15, коли на стадії 1/4 фіналу "Динамо" двічі обіграло "Зорю" - в гостях з рахунком 2:1, а у матчі-відповіді на своєму полі 2:0.

На котируваннях букмекерських контро явним фаворитом матчу є "Динамо". На перемогу киян ставки приймаються з коефіцієнтом 1,52 до 1, на нічию - 3,72 до 1, а на перемогу "Зорі" - 6,06 до 1.

Матч "Динамо" - "Зоря" розпочнеться на НСК "Олімпійський" о 19.00.

ТБ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".