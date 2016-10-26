Дисциплінарний комітет ФІФА позбавив "Дніпро" шести очок

Українська Прем’єр-ліга отримала лист від Федерації футболу України з інформацією про чергове рішення Дисциплінарного комітету ФІФА, яке стосується ФК «Дніпро», повідомляє офіційний сайт УПЛ.

ФФУ повідомляє, що за невиконання ФК «Дніпро» Дніпропетровськ рішення Дисциплінарного комітету ФІФА від 19 червня 2015 року головна команда клубу позбавлена 6 (шести) турнірних очок.

Відповідні зміни вже внесені у турнірну таблицю Ліги Парі-Матч сезону-2016/2017. Раніше "Дніпро" мав на своєму рахунку 10 болів й ділив 9-10 місця зі "Сталлю" (Кам`янське) Віднині команда має в турнірній таблиці 4 очка й посідає передостаннє 11-е місце.