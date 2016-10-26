Кубок України. "Ворскла", "Дніпро", "Іллічівець", "Нафтовик", "Миколіїв" та "Полтава" вийшли до чвертьфіналу (результати матчів)

Сьогодні відбулися матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу.

Починаючи з цієї стадії турніру, в боротьбу за трофей вступають клуби-лідери минулого сезону Прем'єр-ліги - "Динамо", "Шахтар", "Дніпро", "Зоря", "Олександрія" та "Ворскла".

Результати матчів:

Полтава – Карпати (Львів) - 2:1 (2:0)

Голы: Ковтун (4), Трояновський (43) - Окечукву (54).

Верес (Рівне) – Ворскла (Полтава) - 0:1 (0:1)

Гол: Коломоєць (34)

Десна (Чернігов) – Дніпро - 0:0 (0:0), по пенальті 6:7

Ильичевец (Маріуполь) – Сталь (Кам`янське) - 1:1, по пенальті 4:2

Голи: Кожанов (50) - Дансо (7)

Нафтовик (Охтирка) – Волинь (Луцьк) - 2:1

Голи: Пасіч, Романюк, автогол, '67 - Мемешев, з пенальті, 86

Миколаїв – Оболонь-Бровар (Київ) - 0:0, по пенальті 5:4

Згідно з форматом змагань, 1/8 фіналу турніру складається з одного матчу. Таким чином, сьогодні стануть відомі всі чвертьфіналісти Кубка України.