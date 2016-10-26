Екс-футболіста Бундесліги засудили до дев'яти років в'язниці за торгівлю наркотиками

Бразильський суд засудив 40-річного екс-футболіста менхенгладбахської "Боруссії" Марсело Плетша до 9 років і 2 місяців позбавлення волі за зберігання і торгівлю наркотиками в особливо великих розмірах. Про це повідомляє football.ua, посилаючись на Sport Bild.

Бразилець був узятий під варту в листопаді 2015 року у себе на батьківщині, коли поліція знайшла в його вантажівці 793 кілограма маріхуани, розфасованих у 854 пакета.

Плетш повністю заперечує свою провину і має намір подавати апеляцію, однак за словами одного з адвокатів колишнього футболіста, шансів оскаржити рішення суду вкрай мало.

Плетш відомий за виступами за "Боруссію", у складі якої виступав з 1999-го по 2005-й рік. Пізніше в його кар'єрі були німецький "Кайзерслаутен", грецький "Паніоніос", кіпрська "Омонія", сербська "Войводіна" і бразильський "Каскавел".

Кар'єру футболіста Плетш завершив в 2011 році, після чого, за його словами, зайнявся фермерством.