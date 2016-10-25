ФІФА оштрафувала федерацію футболу Іспанії за порушення при трансферах молодих гравців

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) піддала санкціям Федерацію футболу Іспанії за порушення при проведенні трансферів гравців не старше 18 років, повідомляється в прес-релізі ФІФА.

ФІФА було встановлено, що іспанська федерація порушила низку положень, що стосуються міжнародних трансферів і першої реєстрації молодих гравців, зокрема, Положення про статус і трансфер гравців, а також інших відповідних положень, що стосуються реєстрації та участі окремих гравців у змаганнях.

Щодо RFEF був санкціонований штраф у розмірі 220 тис. швейцарських франків та надано додатковий строк у шість місяців для того, щоб узаконити свою відповідну нормативну базу до існуючої системи міжнародної передачі молодих футболістів в країні.

Розслідування ФІФА стосується молодих гравців, які брали участь в матчах в складі клубів "Атлетіко" (Мадрид) і "Реал" (Мадрид) в різні періоди 2007-2014 років.