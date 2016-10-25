"Лобановський назавжди": у Києві представляють фільм про легендарного тренера (відео)

На кінофестивалі "Молодість" представляють український документальний фільм про легендарного тренера - "Лобановський назавжди". Про це повідомляє ТСН. Ранок.

Основу cтрічки становлять архівні матеріали та спогади: про Валерія Лобановського розповідають його колеги, учні та відомі футбольні діячі. Серед них Мішель Платіні, Карло Анчелотті, Андрій Шевченко та Леонід Кравчук.

24 жовтня українські спортивні журналісти вперше побачили фільм режисера Антона Азарова. У столичному кінотеатрі "Київ" відбувся закритий показ для представників ЗМІ. Сьогодні ж стрічку покажуть в рамках фестивалю, а на екрани кінотеатрів фільм вийде 1 грудня.

Продюсер фільму Сергій Полховський сподівається, що стрічка нагадає широкому загалу про досягнення Лобановського.

"Це людина, яка пішла від нас не так давно, але, як нам здавалося, вже її почали потрохи забувати. А це несправедливо було б. Я думаю, що наш фільм нагадає", - сказав він.