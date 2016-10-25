Сімеоне визнаний найкращим футбольним тренером в чемпіонаті Іспанії

Головний тренер мадридського "Атлетико" Дієго Сімеоне визнаний найкращим тренером іспанської Ла Ліги в сезоні 2015/16, повідомляє офіційний сайт чемпіонату.

Його команда завершила сезон на третьому місце, відставши від чемпіона, яким став мадридський "Реал", на три очки. Однак це не завадило фахівцям відзначити, що Сімеоне досяг такого результату, маючи набагато менші фінансові можливостями, ніж його суперники.

Читайте такожFrance Football оголосив номінантів на "Золотий М'яч" найкращому футболістові світуПредставники "Атлетіко" також отримали інші нагороди. Ян Облак був визнаний найкращим воротарем, Дієго Годін - найкращим захисником, а форвард Антуан Грізманн став найкращим гравцем чемпіонату і володарем призу глядацьких симпатій.

Найкращим півзахисником сезону назвали гравця "Реала" Луку Модріча, а найкращим нападником - форварда "Барселони" Луїса Суареса. Суарес, який з 40 голами в 35 матчах виграв гонку бомбардирів Ла Ліги, також визнаний найкращим іноземним гравцем чемпіонату.