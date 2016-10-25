Колишній форвард збірної України з футболу Артем Мілевський хотів би повернутися в київське "Динамо". Про це він заявив в інтерв'ю life.ru.

"Звичайно, хотів би повернутися в Україну. Тепер всі пишуть: ось, Мілевський поїхав в "Тосно", поїхав у Росію, але при цьому ніхто не пише, що з України не було жодної гідної пропозиції. Звісно, я готовий повернутися в "Динамо" Київ. Це мій рідний клуб, я сто разів вже про це говорив і буду говорити. Тому все можливо в цьому житті", - сказав 31-річний футболіст.

Читайте такожФутболіст Мілевський після переїзду в Росію: "Не розумію, причому політика до спорту"Нагадаємо, Мілевський виступав за "Динамо" з 2002 по 2013 рік. Після цього він грав за турецький "Газіантепспор", хорватські "Хайдук" і "Спліт", а також румунську "Конкордію". У вересні 2016 року він став гравцем російського клубу "Тосно", який виступає у другому дивізіоні РФ.