France Football оголосив номінантів на "Золотий М'яч" найкращому футболісту світу

Видання France Football оголосило 30 претендентів на отримання "Золотого м'яча" найкращому футболісту світу 2016 року, повідомляється на сайті ЗМІ.

У списку лауреатыв найбільше гравців збірних Франції та Аргентини - по чотири гравці. Серед клубів найбільше представництво має мадридський "Реал" - шість футболістів.

Володар "Золотого м'яча" визначиться голосуванням журналістів з різних країн світу і буде названий до кінця року.

Список лауреатів

Воротарі: Джанлуїджи Буффон (Італія, "Ювентус"), Уго Льоріс (Франція, "Тоттенхем"), Мануель Нойєр (Німеччина, "Баварія"), Руй Патрісіу (Португалія, "Спортінг");

Захисники: Дієго Годін (Уругвай, "Атлетико"), Пепе (Португалія, "Реал"), Серхіо Рамос (Іспанія, "Реал"), Артуро Відаль (Чилі, "Баварія);

Півзахисники: Гарет Бейл (Уельс, "Реал"), Андрес Іньєста (Іспанія, "Барселона"), Коке (Іспанія, "Атлетико"), Тоні Кроос (Німеччина, "Реал"), Ріяд Марез (Алжир, "Лестер"), Лука Модріч (Хорватія, "Реал"), Дімітрі Пайє (Франція, "Вест Хем"), Поль Погба (Франція, "Ювентус"/"Манчестер Юнайтед");

Форварди: Кріштіану Роналду (Португалія, "Реал"), Ліонель Мессі (Аргентина, "Барселона"), Серхіо Агуеро (Аргентина, "Манчестер Сіті"), Кевін де Брейне (Бельгія, "Манчестер Сіті"), Антуан Грізманн (Франція, "Атлетико"), Гонсало Ігуаїн (Аргентина, "Наполі"/"Ювентус"), Златан Ібрагімовіч (Швеція, ПСЖ/"Манчестер Юнайтед"), П'єр-Емерік Обамеянг (Габон, "Боруссія" Д), Пауло Дибала (Аргентина, "Ювентус"), Роберт Левандовський (Польща, "Баварія"), Томас Мюллер (Німеччина, "Баварія"), Неймар (Бразилія, "Барселона"), Луїс Суарес (Уругвай, "Барселона"), Джеймі Варді (Англія, "Лестер").

Нагадаємо, "Золотий м'яч" вручається виданням France Football з 1956 року. В 2010-2015 роках приз носив назву "Золотий м'яч ФІФА" і вручався на спеціальному гала-концерті, організованому Міжнародною федерацією футболу.

Проте в нинішньому році співпраця ФІФА і France Football завершилося, а обрання переможця призу повернулося в колишній формат.