Маркевич не збирається ставати тренером київського "Динамо"

Голова комітету національних збірних Федерації футболу України Мирон Маркевич не має наміру очолювати київське "Динамо". Про це він сказав в коментарі "Футбол 24".

При цьому, Маркевич підтримав нинішнього головного тренера "Динамо" Сергія Реброва.

"Тут немає про що говорити. Ребров працює, нехай працює. Я не розглядаю таку можливість. І жодних розмов з цього приводу не було. Я бажаю успіху Реброву. Він потрапив в таку складну ситуацію, багато хороших футболістів пішло. Простіше звалити все на Реброва", – вважає Маркевич.

Читайте такожРебров: Потрібно прощатися або з окремими футболістами, або з тренеромФахівець додав, що з нинішнім складом команди Реброву буде важко виправити ситуацію.

"Ви розумієте, "Динамо" - це "Динамо", це європейський суперклуб, а нинішні гравці не можуть виконати завдання, яке стоїть перед командою, і дати те, що хочуть бачити вболівальники", – вважає Маркевич.

Нагадаємо, київське "Динамо" змогло виграти лише два з останніх десяти матчів у чемпіонаті України і Лізі чемпіонів. У зв'язку з цим у ЗМІ з'явилися чутки про можливу відставку Сергія Реброва з поста головного тренера команди.