Мадридський "Реал" і "Барселона" здобули важкі перемоги в іспанській Ла Лізі

Мадридський "Реал" переміг "Атлетик" з Більбао в матчі 9-го туру іспанської Ла Ліги та став одноосібним лідером чемпыонату. Зустріч завершилася з рахунком 2:1. Перемогу команді Зінедіна Зідана приніс на 83-й хвилині Альваро Мората, який перед цим вийшов на заміну замість автора першого голу Каріма Бензема.

В іншому матчі туру, який відбувся вчора, аргентинський форвард Ліонель Мессі на четвертій доданій хвилині матчу приніс "Барселоні" перемогу над "Валенсією" - 3:2.

Крім того, мадридський "Атлетіко", який також претендував на лідерство, програв "Севільї" з рахунком 0:1.

Результати матчів за участю лідерів:

Валенсія - Барселона - 2:3 (0:1)

Голи: Ель-Хаддаді (52), Родріго (56) - Мессі (22, 90+4), Суарес (62).

Севілья - Атлетіко - 1:0 (0:0)

Гол: Нзонзі (73).

Реал - Атлетик - 2:1 (1:0)

Голи: Бензема (7), Мората (83) - Меріно (27).

Становище лідерів:

1. Реал - 21;

2. Севілья - 20;

3. Барселона - 19;

4. Вільярреал - 19;

5. Атлетіко - 18;

6. Атлетик - 15.