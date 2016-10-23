УПЛ. "Ворскла" перервала безпрограшну серію "Чорноморця"

Полтавська "Ворскла" у виїзному матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги перемогла одеський "Чорноморець" з рахунком 2:1.

Одесити першими забили гол, коли Олександр Коркішко здійснив сольний прохід від центру поля до штрафного майданчику гостей і завдав сильний удар по воротах.

У складі "Ворскли" дублем відповів Юрій Коломоєць. Спочатку він вразив ворота господарів з близької відстані, а потім сильним ударом ногою замкнув подачу з кутового.

Таким чином, "Ворскла" перервала восьмиматчеву серію "Чорноморця" без поразок у чемпіонаті. У той же час полтавці зупинили власну серію невдач, яка становила п'ять поразок поспіль.

Чорноморець - Ворскла - 1:2 (0:0)

Голи: Коркішко (48) - Коломоєць (53, 79)

Ч: Боровик, Данченко, Хочолава, Мартиненко, Люлька, Філімонов, Смирнов, Кабаєв (Третьяков, 73), Коркішко, Андрієвський (Ковалець, 90+1), Хобленко (Барилко, 78)

В: Непогодов, Пердута, Сімінін, Чеснаков, Ребенок, Голодюк, Кравченко (Скляр, 56), Кобахідзе (Сапай, 90+2), Бартуловіч, Турсунов, Коломоєць (Загорулько, 82).

Попередження: Хобленко, Смирнов, Андрієвський — Бартуловіч, Голодюк, Непогодов.